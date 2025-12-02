European League: Bundesliga-Klubs beenden Vorrunde mit Siegen

Die vier Vertreter der Handball-Bundesliga haben in der European League allesamt einen erfolgreichen Vorrundenabschluss gefeiert. Titelverteidiger SG Flensburg Handewitt wahrte mit dem 38:35 (16:17) gegen Bidasoa Irun aus Spanien ebenso seine makellose Bilanz mit sechs Siegen aus sechs Spielen wie Rekordmeister THW Kiel, der sich mit 27:18 (14:11) gegen Montpellier HB aus Frankreich durchsetzte, und die MT Melsungen, die 30:26 (13:11) bei Benfica Lissabon in Portugal gewann.

Alle drei Teams hatten vor dem Spiel den jeweiligen Gruppensieg und damit das Hauptrunden-Ticket bereits sicher. Flensburg, Kiel und Melsungen nehmen damit die maximale Ausbeute mit in die Hauptrunde, die nach der Europameisterschaft im Januar in Dänemark, Schweden und Norwegen am 17. Februar 2026 beginnt. Flensburg wird dort auf Kiel und Montpellier treffen und um den Viertelfinal-Einzug kämpfen.

Den letzten Schritt zum Gruppensieg in der Gruppe G machte die TSV Hannover-Burgdorf. Nach der ersten Niederlage vor einer Woche gewannen die Norddeutschen mit 37:29 (22:16) bei Tatran Presov in der Slowakei. Justus Fischer und Daniel Weber waren mit jeweils sechs Toren die besten Schützen des Teams von Trainer Christian Prokop.

In Flensburg war Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla mit neun Toren bester Werfer seiner Mannschaft. Bei den Kielern kam der Färinger Elias Ellefsen á Skipagøtu auf sechs Treffer, für Melsungen war Nikolaj Enderleit (acht Tore) am erfolgreichsten.