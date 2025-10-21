European League: Kiel und Hannover weiter mit weißen Westen

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel und die TSV Hannover-Burgdorf haben in der European League auch nach ihren zweiten Vorrundenspielen weiter weiße Westen. Kiel feierte in der Gruppe B gegen den polnischen Vertreter Ostrovia Ostrow mit 34:21 (16:9) ebenso souverän den zweiten Sieg wie Hannover in der Gruppe G gegen das slowakische Topteam Tatran Presov mit 40:28 (22:15). Am späteren Dienstagabend bestreiten auch Bundesliga-Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt und die MT Melsungen ihre zweiten Gruppenspiele.

Kiel sorgte gegen Ostrow bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Am Ende ragten Rasmus Ankermann und Mykola Bilyk mit jeweils sechs Toren aus dem Team von "Zebra"-Trainer Filip Jicha heraus. In Hannover hatten die Gastgeber ebenfalls keine Mühe. Renars Uscins sowie August Baskar Pedersen und Sindre Andre Aho waren mit jeweils fünf Treffern die erfolgreichsten Werfer der Niedersachsen.