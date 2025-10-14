Handball: Flensburg und Kiel überzeugen international

Das Bundesliga-Quartett um Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt ist mit Siegen in die Handball-European-League gestartet. Liga-Spitzenreiter Flensburg kam drei Tage nach dem Meisterschafts-Sieg gegen den THW Kiel (36:34) zu einem 32:20 (16:15) gegen Saint-Raphael Var HB aus Frankreich. Lasse Kjaer Möller und Emil Jakobsen trafen je sechsmal.

Rekordmeister Kiel gewann nach einer überragenden ersten Hälfte und einem kleinen Leistungsabfall nach der Pause 30:28 (16:9) bei Montpellier HB. Veron Nacinovic (6 Treffer) war Kiels bester Werfer. Die MT Melsungen setzte sich gegen Benfica Lissabon 28:26 (14:12) durch, elf Spieler der Hessen trafen dabei. Der dänische Rückraumspieler Mads Kjeldgaard Andersen führte die TSV Hannover-Burgdorf bei seinem Ex-Klub Fredericia mit neun Toren zu einem 31:29 (15:11).

Die erste Gruppenphase wird in Vierergruppen ausgetragen, die besten zwei Teams jeder Mannschaft ziehen in die Hauptrunde ein. Das Final Four im "kleinen" Europapokal findet am 30. und 31. Mai erneut in Hamburg statt.