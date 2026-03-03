Handball: Kiel in European League makellos weiter

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der European League mit makelloser Bilanz den direkten Viertelfinaleinzug geschafft. Der Pokalsieger führt seine Hauptrundengruppe nach einem souveränen 27:20 (11:8) gegen Bidasoa Irun am Dienstagabend uneinholbar mit 10:0 Punkten an. Nationaltorhüter Andreas Wolff ragte gegen die sieglosen Spanier an seinem 35. Geburtstag mit 16 Paraden heraus.

Kiel muss damit kommende Woche im neuerlichen Nord-Derby gegen den Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt nicht mehr aufs Ganze gehen. Denn die Flensburger ließen ihre Chance auf ein Endspiel um den Gruppensieg ungenutzt, sie verloren 32:35 (19:21) beim französischen Vertreter Montpellier Handball. Die Sieger der vier Gruppen ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die jeweiligen Zweiten und Dritten spielen in Playoffs die weiteren Teilnehmer aus. Flensburg hat die Playoff-Teilnahme sicher.

Als Gruppensieger steht auch der TSV Hannover-Burgdorf nach einem 31:27 (15:15) gegen die Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz im Viertelfinale. Die MT Melsungen kämpft trotz eines 30:31 (16:16) bei IFK Kristianstad/Schweden in der kommenden Woche ebenfalls um den Sieg in ihrer Staffel.