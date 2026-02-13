Allendorf wird Sportchef in Wetzlar - Palicka kommt bis Sommer

Rückenwind im Abstiegskampf? Die HSG Wetzlar hat mit einem personellen Doppelschlag auf die sportliche Talfahrt reagiert. Michael Allendorf wird mit sofortiger Wirkung Geschäftsführer Sport beim Handball-Bundesligisten, zudem verstärkt Torhüter Andreas Palicka das Team im Kampf um den Klassenerhalt. Der schwedische Nationalkeeper kommt vom norwegischen Champions-League-Klub Kolstad Handball und unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Allendorf bleibt bis 2029 bei der HSG.

Palicka wird in Wetzlar das Trikot mit der Nummer 52 tragen und soll bereits in der Partie am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) bei der TSV Hannover-Burgdorf debütieren. Der 39-jährige Europameister von 2022 spielte unter anderem für den THW Kiel, die Rhein-Neckar Löwen und Paris Saint-Germain. "Ich freue mich sehr, dass ich hier bei der HSG Wetzlar und zurück in der Bundesliga bin", sagte Palicka. Ziel sei mit dem Tabellenvorletzten der Klassenerhalt.

Von der Personalie Allendorf zeigte sich Wetzlars Geschäftsführer Björn Seipp ebenso überzeugt. Er habe in Gesprächen "sehr klar aufgezeigt, wie er die sportliche Ausrichtung der HSG Wetzlar gestalten möchte". Der frühere Linksaußen kennt den Verein gut, spielte von 2006 bis 2010 für die HSG und war später Sportdirektor sowie Vorstand Sport bei Ligakonkurrent MT Melsungen.

Allendorf folgt auf den bisherigen Sportlichen Leiter Jasmin Camdzic, der sich bis zum Saisonende ausschließlich auf seine Aufgaben als Co- und Torwarttrainer konzentrieren wird. Auf eigenen Wunsch wird der 55-Jährige im Sommer eine Auszeit nehmen.