Fischer fehlt Hannover "im Jahresendspurt" - EM in Gefahr?

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf muss "vorerst" auf Nationalspieler Justus Fischer verzichten. Wie die Recken am Montag mitteilten, erlitt der 22-Jährige einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel und steht dem Team "im Jahresendspurt" nicht zur Verfügung. Für den Kreisläufer kommt die Verletzung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Am Mittwoch gibt Bundestrainer Alfred Gislason in Dortmund das Aufgebot für die EM in Dänemark, Schweden und Norwegen (15. Januar bis 1. Februar) bekannt. Fischer gehörte bereits zum erweiterten 35-köpfigen Kader, den Gislason Anfang Dezember an den europäischen Verband übermittelt hatte. Formal wird erst am 14. Januar (und damit einen Tag vor Turnierbeginn) beim sogenannten "Technical Meeting" im Vorrunden-Spielort Herning festgelegt, mit welchen Männern es tatsächlich ins Turnier geht.

Fischer hatte sich beim 38:28 gegen die HSG Wetzlar verletzt und den 28:22-Erfolg gegen den TVB Stuttgart bereits verpasst. Für die beiden abschließenden Partien des Jahres gegen den THW Kiel (20. Dezember) und gegen GWD Minden (27. Dezember) fehlt er sicher.