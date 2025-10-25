Füchse Berlin: Wiede erleidet Kreuzbandriss

Rückraumspieler Fabian Wiede vom deutschen Handballmeister Füchse Berlin hat sich im Champions-League-Spiel bei Telekom Veszprém das Kreuzband gerissen. Wie der Verein am Samstag mitteilte, habe eine MRT-Untersuchung nach der Rückkehr aus Ungarn die befürchtete Verletzung bestätigt - Wiede fällt somit für den Rest der Saison aus.

Geschäftsführer Bob Hanning sagte: "Fabi war aktuell unverzichtbarer und wichtiger denn je für das Team. Nicht nur sportlich ist es ein herber Verlust, es tut mir auch auf persönlicher und menschlicher Ebene leid für Fabi." Auch Trainer Nicoley Krickau bedauerte den Verlust von Wiedes "enormer Qualität".

Wiede durchlief bereits die Jugend der Füchse, steht seit 2012 in der Profi-Mannschaft des Handball-Bundesligisten. Er absolvierte 91 Partien als Nationalspieler.