Gummersbach und Göppingen tauschen ihre Spielmacher

Die Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach und Frisch Auf Göppingen tauschen ihre Spielmacher mit dem Jahreswechsel. Wie beide Vereine am Dienstag bekannt gaben, geht Ludvig Hallbäck ein halbes Jahr früher als zunächst vorgesehen zu den Oberbergischen, im Gegenzug tritt der deutsche Junioren-Weltmeister Ole Pregler zum 1. Januar bereits den Weg zu den Schwaben an.

"Da es sich zuletzt angebahnt hat, dass Ludvig Hallbäck zur neuen Saison sicher nach Gummersbach wechselt und sich zudem ein Spielertausch jetzt als möglich erwies, war es für uns ausschlaggebend, dass wir dann unseren zukünftigen Rückraummitte-Spieler schon vorzeitig integrieren können", sagte Göppingens Teammanager und Trainer Ben Matschke: "Beiden Spielern kommen wir zudem auch ihren Wünschen nach einem vorzeitigen Wechsel entgegen."

Der VfL sei "eine gute und spannende Mannschaft. Ich hoffe, dass wir uns gemeinsam gut weiterentwickeln. Darauf freue ich mich und bin sehr gespannt", kommentierte der Schwede Hallbäck seinen Wechsel vom Tabellenelften zum -sechsten der HBL. Der 23-jährige Pregler wird am Samstag gegen den HSV Hamburg letztmals für den VfL auflaufen.