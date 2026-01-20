Handball: Beneke wechselt im Sommer nach Göppingen

Handball-Talent Max Beneke verlässt nach der Saison endgültig die Füchse Berlin und schließt sich Frisch Auf Göppingen an. Beneke, U21-Weltmeister von 2023, ist derzeit innerhalb der Bundesliga an den ThSV Eisenach ausgeliehen, sein bis 2027 bei den Füchsen gültiger Vertrag wird aufgelöst. In Göppingen unterschrieb er für drei Jahre.

In Berlin kam Beneke (22) im Rückraum hinter Welthandballer Mathias Gidsel und dem deutschen Nationalspieler Fabian Wiede zu selten zum Zug, der Aufstieg des 1,98 m großen Linkshänders, der auch schon im A-Kader von Bundestrainer Alfred Gislason stand, stockte.

In Göppingen sehe er "die Möglichkeit, meinen nächsten sportlichen Entwicklungsschritt in der Bundesliga zu gehen", sagte Beneke, der sich bei den Füchsen "nicht nur für die jahrelange Ausbildung, sondern vor allem dafür, dass sie mir diesen Wechsel ermöglicht haben und mich bei meiner Zukunftsplanung so partnerschaftlich unterstützen" bedankte.