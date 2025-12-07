Handball: Berlin siegt in Hannover

Die Füchse Berlin sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zwei Pflichtspielniederlagen gewann der deutsche Handballmeister bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 32:28 (15:14) und verlor keinen weiteren Boden im Rennen um die Champions-League-Plätze.

Beste Torschützen beim Hauptstadtklub waren Welthandballer Mathias Gidsel und Matthes Langhoff mit je zehn Treffern, für Hannover traf Linksaußen August Baskar Pedersen am häufigsten (9 Tore).

Berlin hatte zunächst reichlich Mühe mit den Niedersachsen, zog nach der Pause aber vorentscheidend davon. Als Gidsel in der 43. Minute zum 22:17, dem vierten Füchse-Tor in Serie, traf, betrug das Polster erstmals fünf Treffer. Auch weil Gäste-Keeper Lasse Ludwig nun etliche Paraden zeigte, kam Hannover nicht mehr in Schlagdistanz.