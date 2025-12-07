HBL: Magdeburg fertigt Göppingen ab - Berlin siegt in Hannover

Der SC Magdeburg hat mit einem weiteren Kantersieg die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga gefestigt. Gegen FA Göppingen siegte der Champions-League-Sieger problemlos mit 37:26 (22:12), schon zur Halbzeit war die Begegnung praktisch entschieden.

Bester Werfer der Magdeburger war der schwedische Rückraumspieler Felix Claar mit sieben Treffern, alle gelangen ihm im ersten Durchgang. Im Tor überragte Sergey Hernández Ferrer mit alleine zwölf Paraden in den ersten 30 Minuten. Der SCM feierte den 13. Sieg im 14. Saisonspiel und steht weiter bei nur einem Minuspunkt.

Die Füchse Berlin kehrten derweil in die Erfolgsspur zurück. Nach zwei Pflichtspielniederlagen gewann der Meister bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 32:28 (15:14) und verlor keinen weiteren Boden im Rennen um die Champions-League-Plätze. Beste Torschützen beim Hauptstadtklub waren Welthandballer Mathias Gidsel und Matthes Langhoff mit je zehn Treffern, für Hannover traf Linksaußen August Baskar Pedersen am häufigsten (9 Tore).

Berlin hatte zunächst reichlich Mühe mit den Niedersachsen, zog nach der Pause aber vorentscheidend davon. Als Gidsel in der 43. Minute zum 22:17, dem vierten Füchse-Tor in Serie, traf, betrug das Polster erstmals fünf Treffer. Auch weil Gäste-Keeper Lasse Ludwig nun etliche Paraden zeigte, kam Hannover nicht mehr in Schlagdistanz.