Handball-Bundesliga: Füchse bleiben auf Titelkurs

Die Füchse Berlin haben ihre Erfolgsserie vor dem Showdown um die Meisterschaft gegen Verfolger MT Melsungen eindrucksvoll ausgebaut. Der Tabellenführer der Handball-Bundesliga setzte sich am Montag klar mit 43:28 (21:11) bei Frisch Auf Göppingen durch und erarbeitete sich damit zumindest vorübergehend einen Vorsprung von zwei Zählern auf Melsungen.

Mit einem Sieg gegen die HSG Wetzlar können die Nordhessen am Abend aber wieder nach Punkten gleichziehen. Am kommenden Spieltag (29. Mai) trifft das Spitzenduo in Berlin im Kampf um die Meisterschaft aufeinander.

Die Füchse, die von der ersten Meisterschaft der Klubgeschichte träumen, dominierten die Partie von Beginn an und überrannten Göppingen phasenweise. Schon bis zur Pause erspielte sich das Team von Trainer Jaron Siewert eine Zehn-Tore-Führung. Beim fünften Sieg der Berliner nacheinander waren der zweimalige Welthandballer Mathias Gidsel und Tim Freihöfer mit jeweils acht Treffern die besten Werfer.