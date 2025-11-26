Handball-Bundesliga: Livespiele in den USA und Kanada

Dank einer neuen Medienpartnerschaft wird die Handball-Bundesliga (HBL) künftig auch in den USA und Kanada zu sehen sein. Die Kooperation mit den Multisport-Plattformen Next Level Sports (NLSE) und For The Fans (FTF) umfasst als zentrales Element ein wöchentliches Bundesliga-Topspiel, zusätzlich werden alle vier Partien des Final Four um den DHB-Pokal für Fans in ganz Nordamerika zu sehen sein. Dies teilte die HBL am Mittwoch mit.

"Die USA und Kanada sind aufgrund ihrer Größe und der enormen Begeisterung für Sport und Entertainment für uns die wichtigsten Märkte in Nordamerika", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann: "Mit dieser Medienpartnerschaft haben wir den Fuß in der Tür, erzielen zusätzliche Reichweite und erreichen eine sportbegeisterte Zielgruppe, der wir unsere Sportart und unsere Bundesliga näherbringen können."

Begleitet wird die Live-Berichterstattung, die mit englischem Kommentar ausgestrahlt wird, von NLSE und FTF durch ein umfangreiches redaktionelles Angebot. Dieses umfasst Highlight-Zusammenfassungen in Kurz- und Langform, zusätzliche Highlight-Clips und Social-Media-Content sowie Magazin-Beiträge und weitere redaktionelle Inhalte.