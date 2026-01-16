Handball: El-Tayars Transfer von Hamburg nach Stuttgart perfekt

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat erwartungsgemäß den ägyptischen Nationaltorwart Mohamed El-Tayar zur kommenden Saison vom Ligarivalen HSV Hamburg verpflichtet. Nach Angaben der Schwaben unterschrieb der 29-Jährige einen Vertrag bis 2029. El-Tayar übernimmt neben Mateusz Kornecki den zweiten Torhüter-Platz von Miljan Vujovic, der am Ende der laufenden Saison sein Engagement am Neckar beendet.

Stuttgart ist für El-Tayar die vierte Bundesliga-Station. Vor seinem Wechsel nach Hamburg hatte der Schlussmann auch schon beim SC DHfK Leipzig und dem späteren Absteiger HBW Balingen-Weilstetten zwischen den Pfosten gestanden.