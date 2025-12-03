Handball: Erlangen bindet Steinert bis 2028

Handball-Nationalspieler Christoph Steinert hat seinen nach Saisonende auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten HC Erlangen bis 2028 verlängert. Das teilte der Tabellenzwölfte am Mittwoch mit. Der 35-Jährige geht damit im kommenden Sommer in sein achtes Jahr in Erlangen.

Linkshänder Steinert, der mit der DHB-Auswahl im vergangenen Jahr Olympia-Silber gewonnen hatte, sei "aufgrund seiner herausragenden Abwehrstärke in der Halbdeckung und seiner Variabilität im Angriff gerade auf der bankfernen Seite für uns immer noch unersetzlich", wird HCE-Präsident Carsten Bissel in der Klub-Mitteilung zitiert.

Nachdem er bereits von 2017 bis 2019 in Erlangen gespielt hatte, war Steinert 2021 nach zwei Saisons beim SC Magdeburg zu den Mittelfranken zurückgekehrt, insgesamt lief er bereits 413 Mal in der Bundesliga auf. In der laufenden Saison kommt der 68-malige Nationalspieler in Deutschlands höchster Spielklasse auf 14 Einsätze und 21 Tore.