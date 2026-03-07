Handball: Flensburg mit Pflichtsieg gegen Leipzig

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt in der Handball-Bundesliga auf Champions-League-Kurs. Dem früheren Meister gelang beim 36:28 (18:18) gegen den stark vom Abstieg bedrohten SC DHfK Leipzig ein Pflichtsieg. Hinter dem souveränen Spitzenreiter SC Magdeburg (42:4 Punkte), der am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) gegen TSV Hannover-Burgdorf gefordert ist, liegt Flensburg auf Platz zwei (39:9). Dritter sind die Füchse Berlin (38:10).

Flensburg tat sich gegen Leipzig eine Halbzeit lang schwer. Erst nach dem Seitenwechsel setzte sich der Favorit, bei dem fünf dänische Europameister sowie die deutschen EM-Finalisten Johannes Golla und Marko Grgic im Kader standen, ab. Bester Werfer der Gastgeber war Grgic mit neun Toren, für die Leipziger, die nach 23 Spielen auf einem Abstiegsplatz stehen, traf Franz Semper achtmal.