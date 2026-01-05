Handball: Früherer Bundestrainer Prokop in Hannover entlassen

Die Wege des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf und von Cheftrainer Christian Prokop trennen sich mit sofortiger Wirkung. Wie der Tabellenneunte der HBL am Montag mitteilte, wurde der 47-Jährige "nach einer umfassenden sportlichen Analyse" von seinen Aufgaben freigestellt.

Ursprünglich war vorgesehen, dass Hannover die Saison unter Prokop beendet und der Vertrag mit dem ehemaligen Bundestrainer (2017-2020) mit dem 30. Juni ausläuft. Im Dezember verkündete der Klub, dass Juan Carlos Pastor zur kommenden Spielzeit übernimmt, nach der vorgezogenen Trennung von Prokop übernimmt der Spanier nun umgehend.

Die Entscheidung gegen Prokop sei "das Ergebnis einer eingehenden Bewertung der sportlichen Entwicklung und soll den Weg für einen strukturierten Neustart ebnen", so der Klub weiter.

"Wir haben bis zuletzt an die bestehende Konstellation geglaubt. Mit den Eindrücken in der Situation zum Jahreswechsel sind wir allerdings zu dem Schluss gekommen, dass wir mit einem Festhalten an der Konstellation zu keinem guten Ende gelangen können", erklärte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen: "Wir haben immer betont, dass wir zu einem sauberen Abschluss kommen wollen, der auch den gemeinsamen Jahren und Erfolgen mit Christian gerecht wird. Diesen Zeitpunkt haben wir nun bereits erreicht, auch um in der Winterpause einen strukturierten Übergang zu ermöglichen."

Prokop stand seit 2021 an der Seitenlinie der Recken. In dieser Zeit erzielten die Niedersachsen in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten Platzierungen im oberen Tabellendrittel und schafften zweimal die Qualifikation für die European League.