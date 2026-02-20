Handball: Gummersbach holt Biosca als Kuzmanovic-Ersatz

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat auf den bevorstehenden Abgang von Dominik Kuzmanovic reagiert und Ignacio Biosca verpflichtet. Der spanische Nationaltorhüter wechselt im Sommer zum VfL und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Während Kuzmanovic nach dann zwei Jahren in Gummersbach zum SC Magdeburg abwandert, kommt der 30 Jahre alte Biosca von HBC Nantes.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Nacho einen Torhüter mit seiner Qualität als Ersatz für Kuzma verpflichten konnten, der ein sehr interessantes Angebot von Magdeburg bekommen und uns darum gebeten hat, für ihn eine Lösung zu finden", sagte VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson.