Handball: Kiel holt Fischer aus Hannover

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel nimmt Nationalspieler Justus Fischer unter Vertrag - allerdings erst zur Saison 2027/28. Den Transfer des Vize-Europameisters im Sommer kommenden Jahres gaben die Kieler und Fischers jetziger Klub TSV Hannover-Burgdorf am Samstag bekannt. Der 23 Jahre alte Kreisläufer erhält einen Zweijahresvertrag.

Der THW habe bereits zu Beginn seiner Karriere "offen Interesse an mir bekundet", sagte Fischer. "Aber ich war noch nicht bereit für diesen Schritt." Nun wolle er seine "Komfortzone verlassen, um persönlich einen Schritt nach vorn zu machen. Das Kieler Konzept ist stark, und ich sehe direkt meinen Platz darin."

Geschäftsführer Viktor Szilagyi betonte, bei Fischer stimme "das Gesamtpaket, er ist defensiv wie offensiv ein Spieler für die Zukunft, der seine Klasse aber schon unter großem Druck unter Beweis gestellt hat. Er ist deshalb auch zu Recht einer der begehrtesten deutschen Nationalspieler."

Fischer trägt das Hannover-Trikot seit der C-Jugend. In 145 Bundesligaspielen hat er 439 Tore erzielt. Mit der U21-Nationalmannschaft wurde er 2023 Weltmeister, rückte schnell ins A-Nationalteam auf, holte dann Olympia- und EM-Silber.