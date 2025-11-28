Handball: Kiel verpasst Sieg in Eisenach

Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga erneut Federn gelassen. Der Rekordmeister kam beim ThSV Eisenach am Freitagabend nicht über ein 27:27 (14:12) hinaus und musste den nächsten Rückschlag hinnehmen. Zum vierten Mal nacheinander blieben die Kieler in der Liga auswärts ohne Sieg, mit nun 21:7 Punkten liegen sie schon sechs Minuszähler hinter Tabellenführer SC Magdeburg (23:1).

"Wir haben gekämpft bis zum Ende, leider war es nicht genug. Insgesamt ist das Unentschieden aber gerecht für beide Seiten", sagte der Kieler Domagoj Duvnjak bei Dyn. Trotz zweimaligen Ballbesitzes in der Schlussminute gelang dem THW nicht der erhoffte Sieg. Bester Kieler Werfer war Rechtsaußen Lukas Zerbe mit sieben Toren, für Eisenach trafen Vincent Büchner und Felix Aellen je fünf Mal.

Sein letztes Bundesliga-Auswärtsspiel hatte Kiel vor knapp zwei Wochen bei den Füchsen Berlin (29:32) verloren. Im zweiten Freitagsspiel erkämpfte sich der HC Erlangen trotz einer schwachen ersten Halbzeit noch ein 24:24 (5:10) gegen den TVB Stuttgart.