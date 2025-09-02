Handball: Kretzschmar verlässt Füchse zum Saisonende

Sportvorstand Stefan Kretzschmar wird den deutschen Handballmeister Füchse Berlin am Ende der laufenden Saison verlassen. Das teilte der 52-Jährige am Dienstag bei Instagram mit. Hintergrund der Entscheidung sind laut Medienberichten Spannungen mit Geschäftsführer Bob Hanning.

"Nach über fünf Jahren als Sportvorstand der Füchse Berlin habe ich entschieden, nach dem Ende der laufenden Saison neue Wege zu gehen", so Kretzschmar. Er wolle mit seiner frühzeitigen Ankündigung "den medialen Druck nehmen und den Fokus auf unsere ambitionierten Ziele in dieser Saison lenken". Öffentliche Diskussionen um die strategische Ausrichtung würden dem Verein nicht gut tun, so Kretzschmar.

Kretzschmar hatte das Amt Anfang 2020 übernommen. Unter seiner Verantwortung entwickelten sich die Füchse sportlich kontinuierlich weiter und feierten in diesem Jahr den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. "Für mich war es ein riesiges Privileg und ein besonderer Höhepunkt meiner Karriere, in meiner Heimatstadt Berlin mit den Füchsen die erste deutsche Meisterschaft feiern zu dürfen", so der frühere Nationalspieler.