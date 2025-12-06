Handball: Löwen besiegen Erlangen

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga ihren zweiten Sieg in Serie eingefahren. Die Löwen feierten einen souveränen 35:27 (18:14)-Heimerfolg gegen den HC Erlangen und schoben sich zumindest bis Sonntag auf den siebten Tabellenplatz vor. Bester Torschütze der Gastgeber war Nationalspieler Jannik Kohlbacher mit acht Treffern.

Erlangen, das in Andri Mar Runarsson (9 Tore) seinen besten Werfer hatte, gestaltete die Partie bis kurz vor der Halbzeitpause ausgeglichen, ließ die Löwen aber dann binnen neun Minuten von 14:13 auf 21:14 enteilen. Der HC wartet inzwischen seit vier Spielen auf einen Sieg.