Handball: Magdeburg holt Kuzmanovic aus Gummersbach

Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg stellt die Weichen für die Zukunft und hat Dominik Kuzmanovic verpflichtet. Der 23 Jahre alte kroatische Nationaltorhüter kommt im Sommer vom Ligakonkurrenten VfL Gummersbach und unterschrieb beim Champions-League-Sieger einen Fünf-Jahres-Vertrag bis 2031.

"Mit Kuzma kommt ein junger, talentierter Torhüter zu uns, den wir schon lange auf dem Zettel haben. Ich bin mir sicher, dass er uns im Duo mit Matej Mandic helfen wird, unsere Ziele mit dem SC Magdeburg zu erreichen", sagte SCM-Trainer und Sport-Geschäftsführer Bennet Wiegert.

Kuzmanovic stand seit Juli 2024 in Gummersbach unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam er in der Bundesliga in 34 Spielen auf 285 Paraden und eine Quote von 30,29 Prozent. Mit der kroatischen Nationalmannschaft holte er bei der Europameisterschaft an der Seite von Mandic den dritten Platz.