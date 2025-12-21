Handball: Magdeburg mit Derby-Zittersieg gegen Leipzig

Der SC Magdeburg hat mit viel Mühe einen überraschenden Punktverlust in der Handball-Bundesliga vermieden. In einem unerwartet engen Ostduell gegen den Tabellenletzten SC DHfK Leipzig setzte sich der damit weiterhin ungeschlagene Spitzenreiter trotz Nachlässigkeiten in der zweiten Halbzeit mit 29:28 (18:12) durch. Mit 33:1 Punkten liegen die Magdeburger weiter klar vor dem Verfolger SG Flensburg-Handewitt (29:7).

In eigener Halle führte das Team von Trainer Bennet Wiegert zur Pause souverän. Doch danach schienen die Leipziger vergessen zu haben, dass sie bislang eine Saison zum Abgewöhnen spielen - nur einen Sieg haben die Sachsen bislang gefeiert. Gut acht Minuten vor Schluss hieß es 24:24, bis zum Abpfiff konnten die Gäste zumindest auf einen Punkt hoffen, gingen dann aber zum 14. Mal im 18. Spiel leer aus.

Magdeburgs bester Werfer war Matthias Musche mit acht Toren. Für Leipzig war Matej Klima neunmal erfolgreich.

Die Füchse Berlin fuhren einen Kantersieg ein. Bei GWD Minden gewann der Meister mit 39:28 (20:13) und rückte auf Platz vier vor. Die Berliner haben allerdings ein Spiel mehr absolviert als der THW Kiel. Mathias Gidsel war mit zwölf Treffern der entscheidende Akteur, der Welthandballer der letzten beiden Jahre verwandelte alle seine Versuche.