Handball: Schlusslicht Leipzig mit personellem Neuanfang

Der SC DHfK Leipzig setzt im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga auf einen personellen Neuanfang: Das Tabellenschlusslicht aus Sachsen verkündete am Mittwoch die Trennung von Cheftrainer Raúl Alonso und Sportdirektor Bastian Roscheck. Neuer Coach ist mit sofortiger Wirkung Frank Carstens (54), der am Mittwoch bereits seine ersten Einheit mit dem Team absolvierte.

"Wir haben bis zum Spiel in Minden fest daran geglaubt, dass wir in dieser Konstellation in die Erfolgsspur finden, mussten aber schmerzlich feststellen, dass die gewünschte Entwicklung ausbleibt und der Klassenerhalt in akute Gefahr gerät", sagte Geschäftsführer Karsten Günther: "Deshalb haben wir uns für einen sofortigen Wechsel in der sportlichen Führung entschieden und werden alles dafür tun, um Leipzig in der stärksten Liga der Welt zu halten."

In Minden hatte Leipzig am Freitag mit 26:32 verloren und steht nun bei 2:22 Punkten. Sein Liga-Debüt wird Carstens am Samstag im Duell beim VfL Gummersbach feiern. Er war bis zum Sommer bei der HSG Wetzlar im Amt und arbeitete zuletzt für den Los Angeles Handball Club.