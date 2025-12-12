Handball: Sigtryggsson übernimmt in Wetzlar

Bereits einen Tag nach dem Rücktritt von Trainer Momir Ilic ist Handball-Bundesligist HSG Wetzlar auf der Suche nach einem Nachfolger fündig geworden. Der frühere Leipzig-Coach Runar Sigtryggsson leitet künftig die Geschicke der krisengeschüttelten Hessen, wie der Verein am Freitag bekannt gab. Beim Tabellensiebzehnten der Bundesliga unterschrieb der Isländer einen Vertrag bis 2027.

"Wir haben mit Runar einen sehr erfahrenen Trainer verpflichtet, der die Situation, in der wir uns aktuell befinden, kennt und schon erfolgreich gemeistert hat", sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp.

Der Isländer übernimmt die HSG in prekärer Lage. Unter Ilic befand sich Wetzlar im freien Fall: Zehn Niederlagen in Folge kassierten die Hessen und stürzten auf den vorletzten Tabellenplatz der HBL ab.

"Ich habe die Bundesliga in den vergangenen Monaten sehr intensiv verfolgt und auch etliche Spiele der HSG Wetzlar gesehen. In der Mannschaft steckt definitiv genügend Potenzial, um die Bundesliga zu halten", äußerte sich der 53-Jährige optimistisch.

Bei seinem Debüt erwartet Sigtryggsson direkt eine Mammutaufgabe: Am Sonntag startet er mit der HSG bei Meister Füchse Berlin in die Mission Klassenerhalt (16.30 Uhr/Dyn).