HBL: Flensburg gewinnt wieder

Die zuletzt strauchelnde SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga (HBL) wieder in die Erfolgsspur gefunden. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Spielen gewannen die Flensburger am Freitagabend gegen die HSG Wetzlar mit 36:22 (16:10).

Mit bereits fünf Minuspunkten nach acht Spielen hinkt der Meisterschaftsanwärter aus Flensburg dennoch den eigenen Erwartungen noch hinterher. Zuletzt hatte es gegen Titelverteidiger SC Magdeburg und beim aktuellen Tabellenzweiten TSV Hannover-Burgdorf nacheinander die ersten beiden Saisonniederlagen gegeben. Wetzlar bleibt durch die Pleite bei einer Bilanz von 4:12 Punkten zwei Zähler vor der Abstiegszone.

Auch gegen Kellerkind Wetzlar taten sich die Flensburger zu Beginn schwer und lagen nach fünf Minuten mit 2:5 zurück. Doch in der Folge fanden die Gastgeber angeführt von Keeper Benjamin Buric, der gegen seinen früheren Klub mit 18 Paraden glänzte, in die Spur und siegten am Ende souverän.

Simon Pytlick und Kapitän Johannes Golla waren mit je sechs Treffern die besten Torschützen der SG, Wetzlars Domen Novak war mit einem Tor mehr bester Werfer der Partie.