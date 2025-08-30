HBL: Flensburg patzt zum Saisonstart

Die SG Flensburg-Handewitt hat zum Start in die neue Saison der Handball-Bundesliga gepatzt. Bei der HSG Wetzlar, die in der Vorsaison nur knapp dem Abstieg entgangen war, kam die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic nicht über ein 33:33 (16:15) hinaus. Für den Vorjahres-Fünften und European-League-Sieger ist es ein früher Rückschlag.

Auch zehn Treffer von Emil Jakobsen verhalfen der SG nicht zum Sieg. Für Wetzlar war Philipp Ahouansou mit acht Toren der beste Werfer. Niklas Theiß vergab vier Sekunden vor Spielende bei einem Freiwurf aus dem Rückraum die Chance zum Sieg für den Außenseiter.

Der ThSV Eisenach besiegte zum Saisonstart den SC DHfK Leipzig mit 31:27 (16:11).