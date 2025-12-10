HBL: Magdeburg und Kiel mit Mühe - erster Sieg für Leipzig

Der SC Magdeburg hat seine Siegesserie in der Handball-Bundesliga nur mit Mühe fortgesetzt. Der Champions-League-Gewinner bezwang die MT Melsungen 31:27 (15:13) und festigte seine deutliche Tabellenführung. Seit der Niederlage gegen HC Veszprem bei der Klub-WM am 30. September hat der SCM alle 20 Pflichtspiele gewonnen.

Bis zum 17:17 in der zweiten Halbzeit war die Begegnung ausgeglichen, dann setzte sich der Favorit durch. Mit 29:1 Punkten liegt Magdeburg nun vor dem neuen Zweiten TBV Lemgo Lippe (25:7). Das Überraschungsteam feierte beim 33:26 (19:16)-Auswärtssieg gegen FA Göppingen den fünften Erfolg in Serie.

Ebenfalls viel Mühe hatte der THW Kiel (23:7 Punkte) im Heimspiel gegen den TVB Stuttgart. Der deutsche Rekordmeister, der zuletzt schon beim 27:27 gegen den ThSV Eisenach Federn gelassen hatte, mühte sich zu einem 33:32 (17:15). Im 21. Liga-Duell beider Teams war es der 21. Sieg für Kiel. Endlich den ersten Sieg holte Schlusslicht SC DHfK Leipzig beim 29:27 (15:13) gegen den HSV Hamburg.

Weiter geht es am Donnerstag, dann steht unter anderem das Topspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt (23:7) und Meister Füchse Berlin (22:8) an.