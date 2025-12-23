HBL: Magdeburgs Serie reißt gegen Angstgegner Kiel

Die unheimliche Siegesserie des SC Magdeburg ist gerissen: Der Champions-League-Gewinner hat mit einem 26:26 (13:13) gegen "Angstgegner" THW Kiel nach 23 Pflichtspielsiegen in Folge wieder Federn gelassen. Mit 34:2 Punkten steuert der Tabellenführer in der Handball-Bundesliga dennoch weiter in Richtung Meistertitel.

Ein Sekunde vor Schluss sorgte Kiels Hendrik Pekeler für den Punktgewinn der Gäste. In der vergangenen Saison hatte der THW sogar alle drei Duelle mit Magdeburg gewonnen, nun reichte es immerhin zu einem Remis. In den vorherigen 30 Bundesliga-Spielen hatte Magdeburg 29 Siege gefeiert und nur beim Unentschieden in Erlangen am 20. September einen Punkt abgegeben.

Kiel fiel trotz des Achtungserfolgs in der Tabelle mit 26:10 Punkten auf Rang fünf zurück. Neuer Vierter ist Meister Füchse Berlin nach einem klaren 36:28 (21:18) beim HSV Hamburg. Damit gelang den Füchsen auch die Revanche für die knappe Niederlage (38:39) gegen Hamburg vor knapp zwei Monaten.

In Magdeburg ging es vor 6600 Zuschauern von Beginn an hin und her, auch nach der 20:16-Führung der Gastgeber fand der THW zurück ins Spiel und lag selbst mit 25:24 vorn. Der SCM konterte, doch Pekeler hatte das letzte Wort. Ein Pflichtspiel nicht gewonnen hatte der SC zuletzt bei der Niederlage gegen HC Veszprem bei der Klub-WM am 30. September.

Vor dem Spiel hatte der SCM die Vertragsverlängerung mit dem schwedischen Nationalspieler Daniel Pettersson um ein weiteres Jahr verkündet. Der 33-Jährige spielt bereits seit der Saison 2016/2017 für Magdeburg.