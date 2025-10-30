HBL: Sandell verlässt Löwen im Sommer - Ersatz aus Hamburg

Der schwedische Nationalspieler Lukas Sandell wird die Handball-Bundesliga nach nur einem Jahr wieder verlassen. Der Rückraumspieler der Rhein-Neckar Löwen schließt sich nach seinem Vertragsende im Sommer dem ungarischen Topklub Pick Szeged an. Das teilten die Löwen am Donnerstag mit und präsentierten gleich einen Nachfolger: Jacob Lassen kommt zur Saison 2026/27 vom HSV Hamburg.

Mit dem dänischen Nationalspieler "haben wir die ideale Lösung gefunden, um auf halbrechts auch langfristig top aufgestellt zu sein", sagte Uwe Gensheimer, Sportlicher Leiter der Rhein-Neckar Löwen. Der Abschied von Sandell, der vor der Saison von One Veszprém nach Mannheim gewechselt ist, sei geplant gewesen. "Wir wussten, dass dieses Engagement zeitlich begrenzt sein würde, umso mehr schätzen wir, welchen positiven Einfluss er in dieser Saison hat", sagte Gensheimer.