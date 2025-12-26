Heimsieg vor der EM-Pause: Flensburg festigt Platz zwei

Die SG Flensburg-Handewitt hat mit einem ungefährdeten Heimsieg den zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic beschenkte ihre Fans am 2. Weihnachtsfeiertag mit einem 36:29 (21:16) gegen den überforderten Aufsteiger Bergischer HC und verkürzte den Rückstand auf Champions-League-Sieger SC Magdeburg am letzten Spieltag vor der EM-Pause vorerst auf drei Pluspunkte.

Der SCM (34:2 Punkte) kann mit einem Sieg am Samstag (18.00 Uhr/Dyn) beim ThSV Eisenach wieder davonziehen. Einen Zähler hinter Flensburg (31:7) liegt Überraschungsteam TBV Lemgo Lippe (30:8). Die formstarke Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann besiegte die HSG Wetzlar mit 28:25 (16:14) und blieb im neunten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage (acht Siege).

Rekordmeister THW Kiel bezwang den HC Erlangen mit 28:25 (14:13) und ist weiterhin Fünfter. Drei Tage nach dem packenden 26:26 beim SC Magdeburg, durch das die Kieler die Siegesserie des SCM nach 23 Pflichtspielen beendeten, präsentierte sich Nationaltorhüter Andreas Wolff bereits in EM-Form und überragte mit 15 Paraden.

In Flensburg zog der Favorit aus dem hohen Norden früh davon, nach einem 4:0-Start stand nach zehn Minuten bereits eine 10:3-Führung. Nach kleineren Schwächephasen drehten die Flensburger immer wieder auf, der Heimsieg war nie gefährdet. Der Slowene Domen Novak war mit acht Treffern der beste Werfer für die SG.

Die MT Melsungen besiegte den TVB Stuttgart mit 33:28 (16:14) und hat als Siebter die internationalen Plätze im Blick.