Kreuzbandriss: Fraatz fehlt Bergischem HC lange

Handball-Bundesligist Bergischer HC muss wie befürchtet lange auf Rechtsaußen Yannick Fraatz verzichten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, zog sich Fraatz im Ligaduell bei der TSV Hannover-Burgdorf in der vergangenen Woche einen Kreuzbandriss zu. Demnach fällt der 26-Jährige, der sich nun einer Operation unterziehen muss, mindestens bis Saisonende aus.

Die Personalsorgen des aktuellen Tabellenelften vergrößern sich damit weiter. Auf der Verletztenliste stehen auch Spielmacher Eloy Morante Maldonado, der sich kürzlich einen Syndesmoseriss zuzog, sowie Elias Scholtes (Sprunggelenk). "Drei schwere Verletzungen in so kurzer Zeit sind ein herber Schlag ins Kontor und zwingen uns zu einer äußerst herausfordernden Bastelarbeit in der Trainingsarbeit", beschreibt der Sportliche Leiter Fabian Gutrod die Misere. Die Suche nach einer Nachverpflichtung gestaltet sich laut Gutrod zudem äußerst schwierig.