Lemgo verpflichtet Italiens Torhüter Ebner

Einen Tag nach der Bekanntgabe seines Abschieds vom SC DHfK Leipzig hat Domenico Ebner Klarheit über seine sportliche Zukunft geschaffen: Der italienische Handball-Nationaltorwart wechselt zur kommenden Saison zum TBV Lemgo Lippe. Der 31-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2028, wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte.

"Der TBV überzeugt mich vor allem durch seine Beständigkeit, gerade was den Kader angeht", sagte Ebner. Die TBV-Verantwortlichen sehen in Ebner mehr als nur einen erfahrenen Keeper. "Er ist ein absoluter Teamplayer, lebt den Handballsport mit jeder Faser und wird uns nicht nur sportlich, sondern auch menschlich bereichern", sagte Trainer Florian Kehrmann gemeinsam mit Geschäftsführer Jörg Zereike. In Lemgo trifft Ebner auf seine Partnerin Nicole Roth, die für die HSG Blomberg-Lippe in der Frauen-Bundesliga spielt.

Ebner war 2023 von der TSV Hannover-Burgdorf zu den Leipzigern gewechselt und hatte sich schnell zu einem der Publikumslieblinge entwickelt. Seinen Abschied gab Leipzig am Dienstag bekannt.

Mit Italien sorgte Ebner im vergangenen Winter durch den WM-Hauptrundeneinzug für Furore. Auch bei der anstehenden Europameisterschaft wird Ebner mit dem Team von Nationaltrainer Bob Hanning auf der Turnierbühne vertreten sein.