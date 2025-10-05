Magdeburg gewinnt nach Aufholjagd in Hamburg

Nach Platz drei bei der Klub-WM hat sich der SC Magdeburg mit einem knappen Auswärtserfolg in der Handball-Bundesliga zurückgemeldet. Beim HSV Hamburg gewann das Team von Trainer Bennet Wiegert nach einer Aufholjagd mit 30:29 (12:16), der noch ungeschlagene Champions-League-Sieger verbuchte damit am Sonntag seinen fünften Saisonsieg.

Insbesondere Omar Ingi Magnusson spielte sich in den Vordergrund, der Magdeburger glänzte mit 15 Toren als bester Werfer. Für die Hamburger, die nun seit vier Spielen auf einen Sieg warten, kam Frederik Bo Andersen auf acht Treffer.

Bei der Klub-WM hatte sich der SCM am vergangenen Donnerstag mit einem 32:23 im Bronzespiel gegen den ägyptischen Außenseiter Al Ahly den dritten Platz gesichert. Das Finale hatte der deutsche Vizemeister nach zuvor vier Endspiel-Teilnahmen in Serie verpasst.