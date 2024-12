Melsungen behauptet Tabellenspitze - SCM bezwingt Gummersbach

Die MT Melsungen hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga behauptet. Die Nordhessen bezwangen den HSV Hamburg vor eigenem Publikum mit 35:28 (17:12) und erfüllten damit ebenso ihre Pflichtaufgabe wie der deutsche Meister SC Magdeburg, der sich parallel gegen VfL Gummersbach 37:28 (21:15) durchsetzte.

Ian Barrufet, Alexandre Cavalcanti, Dimitri Ignatow und Nikolaj Enderleit führten Melsungen, das am Mittwochabend die Vertragsverlängerung mit Torwarttrainer und Ex-Nationalspieler Carsten Lichtlein bis 2027 bekannt gab, als beste Werfer mit je fünf Toren zum siebten Sieg im siebten Heimspiel. Mit 24:4 Punkten thront das Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo weiterhin an der Spitze. Der Tabellenzweite TSV Hannover-Burgdorf (22:4) ist am Abend noch bei Rekordmeister THW Kiel gefordert.

Auch der Erfolg des SCM, der am Wochenende trotz eines klaren Pausenrückstands bei den Füchsen Berlin einen Zähler erkämpft hatte, war gegen Europapokalstarter Gummersbach nie ernsthaft gefährdet. Das Team von Trainer Bennet Wiegert befindet sich mit nun 19:7 Zählern in der Verfolgerrolle.