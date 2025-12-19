Milosavljev verlässt die Füchse nach der Saison

Torhüter Dejan Milosavljev verlässt den Handball-Meister Füchse Berlin zum Saisonende. Der serbische Nationalkeeper schließt sich nach dem Ablauf seines Vertrages beim Hauptstadtklub dem polnischen Rekordmeister Industria Kielce an, wo er ein Arbeitspapier bis 2030 erhält. Das teilten beide Vereine am Freitag mit.

Der 33-Jährige spielt seit 2019 in Berlin und gewann unter anderem in diesem Jahr den Meistertitel, 2023 die European League sowie zwei Supercups mit dem Klub. Bislang absolvierte er 196 Bundesliga-Spiele für die Füchse. Für die serbische Nationalmannschaft läuft er seit 2014 regelmäßig auf.

"Der Wunsch von Dejan ist uns schon lange bekannt, er wird sich einem neuen Abenteuer stellen und wir werden auch in der Rückrunde hoffentlich noch gemeinsam erfolgreich sein. Hinsichtlich einer Nachfolge werden wir bis spätestens zum Rückrundenstart Vollzug melden können", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

"Es war mir eine große Ehre, Teil dieses Vereins und dieser Mannschaft zu sein, und ich werde diese Erinnerungen für immer in meinem Herzen tragen", sagte Milosavljev: "Lasst uns bis zum Ende der Saison alles geben und sie so beenden, wie es dieser Verein verdient."

Am Donnerstagabend hatte Milosavljev mit den Füchsen den THW Kiel mit 32:30 bezwungen und somit das Final Four des DHB-Pokals in Köln erreicht.