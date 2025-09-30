Möller beerbt Möller: Neuer Torhüter für Flensburg

Möller beerbt Möller: Nur drei Tage nach dem angekündigten Abschied von Torhüter Kevin Möller hat die SG Flensburg-Handewitt mit Simon Möller einen Nachfolger gefunden. Der Schwede Simon Möller wird den Dänen zwischen den Pfosten des Handball-Bundesligisten ersetzen. Der 25-Jährige wechselt im Sommer 2026 vom französischen Erstligisten Fenix Toulouse zur SG.

"Wir freuen uns sehr, Simon in unserer Mannschaft begrüßen zu dürfen", sagte Flensburgs Geschäftsführer Holger Glandorf: "Er bringt internationale Erfahrung, ein enormes Talent und die nötige Ruhe für diese Position mit. Wir sind überzeugt, dass er eine starke Zukunft bei der SG vor sich hat."