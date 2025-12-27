Nach Leistungssteigerung: Magdeburg mit Sieg in die EM-Pause

Der SC Magdeburg hat seine Tabellenführung in der Handball-Bundesliga gefestigt. Der Champions-League-Sieger setzte sich am Samstag nach einer Leistungssteigerung mit 30:25 (14:14) beim ThSV Eisenach durch und baute den Vorsprung auf Verfolger SG Flensburg-Handewitt vor der EM-Pause wieder auf fünf Punkte aus. Die Norddeutschen hatten am Freitag mit einem 36:29-Heimsieg gegen den Bergischen HC vorgelegt.

Nach unglaublichen 23 Pflichtspielsiegen in Serie hatten die Magdeburger am Dienstag gegen Rekordmeister THW Kiel (22:22) erstmals wieder Federn gelassen - und auch in Eisenach tat sich der Titelfavorit lange schwer. Der leidenschaftliche ThSV verdiente sich ein 14:14 zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Magdeburger angeführt vom Isländer Omar Ingi Magnusson aber auf - und zogen Mitte der zweiten Halbzeit entscheidend davon. Magnusson und Matthias Musche kamen als beste Werfer des SCM am Ende auf jeweils sieben Tore.

Der VfL Gummersbach hielt derweil Kurs auf die internationalen Plätze und besiegte den HSV Hamburg mit 33:27 (15:14). Nationalspieler Miro Schluroff überzeugte bei Gummersbach mit acht Treffern.