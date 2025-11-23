Nach Meisterschalen-Klau: Füchse besiegen Löwen

Die Füchse Berlin haben eine nervenaufreibende Woche mit einem Arbeitssieg abgeschlossen. Kurz nachdem bekannt geworden war, dass die Meisterschale aus der Geschäftsstelle des amtierenden Champions gestohlen wurde, setzten die Berliner bei den Rhein-Neckar Löwen durch ein 33:30 (15:15) ihre Erfolgsserie fort und sprangen wieder auf Rang drei. Bester Werfer war einmal mehr der überragende Welthandballer Mathias Gidsel mit zwölf Treffern.

Die Schocknachricht der Woche hatte die Füchse am Freitag erreicht. Ausgerechnet die Trophäe, die das Team vor fünf Monaten in der SAP Arena gewonnen hatte, ist verschwunden. "Was wir sagen können, ist, dass auf jeden Fall Profis am Werk waren, aber auch, dass ein Generalschlüssel genutzt worden ist und dass man sonst gar nicht in die einzelnen Büros reinkommen kann", sagte Geschäftsführer Bob Hanning am Samstag auf Instagram. Die Polizei ermittelt.

Trotz allem bewies Hanning Galgenhumor: "Zwei Dinge: Weder hat der THW Kiel sie mitgenommen nach dem Meisterschaftsspiel. Noch gönnen wir es dem SC Magdeburg nicht, diese Schale nächstes Jahr in die Hand zu nehmen."

Die Füchse kamen extrem schleppend in die Partie. Innerhalb der ersten zehn Minuten warfen sie nur ein Tor. Die Löwen verteidigten stark, so ging es mit einem Gleichstand in die Pause. Nach der Pause erarbeiteten sich die Gastgeber erstmals einen Zwei-Punkte-Vorsprung, doch die Füchse blieben gefährlich – und durften am Ende über den 17. Sieg aus den vergangenen 18 Pflichtspielen jubeln.