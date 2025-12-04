Platz eins weit weg: Flensburg verliert in Lemgo

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga erneut gepatzt und verliert Spitzenreiter SC Magdeburg immer mehr aus den Augen. Die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic unterlag am Donnerstag bei Überraschungsteam TBV Lemgo Lippe 33:34 (12:18) und liegt als Tabellenzweiter nach der dritten Saisonniederlage mit 23:7 Punkten schon sechs Minuszähler hinter Spitzenreiter Magdeburg (25:1).

Der zweimalige deutsche Meister Lemgo schloss mit ebenfalls 23:7 Punkten als Dritter zu Flensburg auf, das mit einer starken Schlussphase noch einmal nah herankam - der Endspurt kam allerdings zu spät. Die Norddeutschen hatten zuletzt schon beim 37:37 gegen Gummersbach einen Punkt liegengelassen.

Flensburgs bester Werfer war Simon Pytlick mit neun Treffern. Seit Montag ist offiziell, dass der dänische Olympiasieger ab 2027 für den Ligarivalen Füchse Berlin spielen wird. Für Lemgo traf Samuel Zehnder ebenfalls neunmal.