Prokop-Nachfolger: Pastor neuer Hannover-Coach

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat einen Nachfolger für Trainer Christian Prokop gefunden. Wie der Verein am Montag mitteilte, übernimmt Juan Carlos Pastor das Amt zur Saison 2026/27. Der 57 Jahre alte Spanier erhält in Hannover einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Pastor hat in seiner langjährigen Trainerkarriere die spanische Männer-Nationalmannschaft zwischen 2005 und 2008 unter anderem zu WM-Gold, EM-Silber und Olympia-Bronze geführt. Zuletzt war er als Nationaltrainer der ägyptischen Auswahl tätig, mit der er 2024 den Afrika Cup gewann und bei den Olympischen Spielen in Paris sowie der darauffolgenden WM einen fünften Platz belegte. Auf Vereinsebene hat er nach seiner Zeit bei BM Valladolid mit dem ungarischen Spitzenverein Pick Szeged (2013 bis 2023) unter anderem drei Meisterschaften und den EHF-Pokal gefeiert.

"Wir freuen uns, mit Pastor einen international anerkannten Trainer bei uns begrüßen zu dürfen", sagte der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen: "Er wird zur neuen Spielzeit frische Impulse in die Mannschaft und den Verein bringen." Pastor wisse, "wie man Teams aus einer Verfolgerrolle weiterentwickelt und Spieler bis in die Weltklasse fördert".

Pastor selbst sieht in Hannover "ein Team mit großem Potenzial, engagierten Spielern und einer Fangemeinde, die Handball mit besonderer Leidenschaft lebt". Bei den Recken tritt er die Nachfolge des ehemaligen Bundestrainers Prokop an, mit dem sich der Verein einvernehmlich auf ein Ende der Zusammenarbeit nach Ablauf der Saison geeinigt hatte.