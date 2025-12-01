SC Magdeburg verpflichtet dänischen Nationalspieler Vind

Champions-League-Sieger SC Magdeburg hat den dänischen Rechtsaußen Oskar Vind von GOG Gudme verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, unterschrieb der Handball-Nationalspieler einen Vertrag ab Sommer 2026. Vind soll dann Tim Hornke ersetzen, der seine aktive Laufbahn beendet.

"Oskar ist ein sehr gut ausgebildeter Außen, der trotz seiner jungen Jahre bereits viel Erfahrung aus einer Top-Liga mitbringt und dazu auch die Champions League kennt", sagte SCM-Trainer und Sport-Geschäftsführer Bennet Wiegert.

Vind wurde in der Saison 2021/22 in der dänischen Liga als bester Rechtsaußen ausgezeichnet, gewann 2023 mit GOG die Meisterschaft und debütierte im selben Jahr in der Nationalmannschaft.

"Für mich ist der SC Magdeburg der beste Verein der Welt. Es ist mir eine Ehre, Teil eines Klubs zu werden, der für so viel Geschichte und Handballtradition steht", sagte der 25-Jährige.