Siegesserie ausgebaut - Magdeburg wieder Tabellenführer

Mit noch zwei Spieltagen vor der Brust hat der SC Magdeburg im Meisterrennen ein Zeichen gesetzt. Der aktuelle Titelträger der Handball-Bundesliga gewann mit 31:29 (15:14) beim Tabellenachten TBV Lemgo-Lippe und übernahm zumindest für kurze Zeit die Tabellenführung.

Trotz früher Verletzung von Gisli Kristjansson übernahm der SCM nach der Pause das Kommando. Lemgo-Keeper Urh Kastelic hielt zu Beginn stark, parierte sechs Würfe in 18 Minuten. Doch Magdeburg steigerte sich und ließ nichts mehr anbrennen. Magdeburgs Philipp Weber überzeugte mit elf Treffern, Felix Claar traf siebenmal. Bei Lemgo war Tim Suton ebenfalls mit sieben Treffern erfolgreich.

Die Konkurrenten Füchse Berlin und MT Melsungen spielen erst am frühen Abend. Magdeburg hat nun zwölf Spiele in Serie gewonnen. In der kommenden Woche geht es gegen die SG Flensburg-Handewitt. Lemgo tritt auswärts bei Melsungen an.