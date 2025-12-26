Um ein Jahr: Duvnjak verlängert beim THW Kiel

Der frühere Welthandballer Domagoj Duvnjak hat seinen Vertrag beim Rekordmeister THW Kiel um ein Jahr bis 2027 verlängert. "Vielleicht werde ich hier mal mit Krücken kommen. Aber bis dahin bleibe ich noch ein Jahr", sagte der 37-Jährige unter großem Applaus am Hallenmikrofon nach dem 28:25-Heimsieg gegen den HC Erlangen.

Der Kroate spielt bereits seit 2014 für den THW. Mit den Kielern gewann er bisher viermal die deutsche Meisterschaft und 2020 den Champions-League-Titel. 2013, damals noch in Diensten des HSV Hamburg, war er zum Welthandballer gewählt worden.

"Ich hoffe, dass alle EM-Teilnehmer gesund zurückkommen. Und dann werden wir wieder angreifen", sagte Duvnjak. Er selbst gehört aber nicht zum Kader der Kroaten: Nach dem verlorenen WM-Endspiel im Februar gegen Dänemark war er aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.