Vertragsverlängerung: Lemgo bindet Zehnder langfristig

Handball-Bundesligist TBV Lemgo Lippe hat den Vertrag mit Publikumsliebling Samuel Zehnder um drei Jahre verlängert. Das gaben die Ostwestfalen vor dem Heimspiel gegen den ThSV Eisenach am Freitagabend bekannt. Der Kontrakt des 25 Jahre alten Schweizer Nationalspielers, der Ende der Saison ausgelaufen wäre, ist auf den 30. Juni 2029 datiert.

"Ich treffe hier beim TBV von A bis Z ein super Umfeld an. Der Verein hat sehr familiäre Züge, was mir persönlich super gefällt. Wir haben eine coole Mannschaft, die langfristig zusammenbleibt - mit tollen Leuten und einem starken Staff", wird Zehnder in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Mit Lemgo spielt der Linksaußen bisher eine starke Saison: Seine 28 Tore trugen maßgeblich zu Tabellenplatz sechs bei – in unmittelbarer Schlagdistanz zu den oberen Rängen. In der vergangenen Saison war Zehnder mit 164 Toren der erfolgreichste Werfer des TBV.