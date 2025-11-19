Wegen Verletzungsmisere: Füchse holen Linkshänder Cehte

Die Füchse Berlin haben auf ihre angespannte Personallage reagiert und den slowenischen Handball-Nationalspieler Nejc Cehte verpflichtet. Der 33-Jährige kommt mit sofortiger Wirkung vom nordmazedonischen Klub RK Eurofarm Pelister und erhält beim deutschen Meister einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Für uns war es wichtig, einen Spieler zu finden, der komplett unseren Anforderungen entspricht", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. "Mit Nejc Cehte haben wir einen Linkshänder mit Bundesliga- und Champions-League-Erfahrung gewinnen können, sodass wir der Mannschaft die Möglichkeit gegeben haben, taktisch wieder ein Stück variabler agieren zu können."

Cehte ist positionstechnisch als Ersatz für den verletzten Fabian Wiede eingeplant, der mit einem Kreuzbandriss lange fehlt. Trainer Nicolej Krickau hofft vor allem in der Defensive auf sofortige Hilfe durch den neuen Mann. "Nejc wird uns vor allem in der Abwehr helfen und was die Kaderstärke angeht", sagte der dänische Coach, unter dem Cehte bei GOG Handbold in der Saison 2022/23 dänischer Meister und Pokalsieger wurde.

Der 1,96 m große Rückraumspieler kennt die Bundesliga aus vier Jahren bei der TSV Hannover-Burgdorf. In der aktuellen Saison spielte er für Pelister in der Champions League – in der er für Berlin durch den Wechsel nun bis zum Achtelfinale nicht spielberechtigt ist. In Liga und Pokal kann er jedoch sofort eingesetzt werden und wird voraussichtlich am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) im Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen debütieren.