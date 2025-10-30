Zehnder verlässt Magdeburg im Sommer

Der Schweizer Handball-Nationalspieler Manuel Zehnder (26) wird den SC Magdeburg nach Ablauf seines Vertrages im kommenden Sommer verlassen. Das gab der Champions-League-Sieger am Donnerstag bekannt. Wohin es den Rückraumspieler zieht, blieb zunächst offen.

"Die Entscheidung, Magdeburg zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen", sagte Zehnder, der im Januar bei der Nationalmannschaft eine Knieverletzung erlitten hatte und seitdem ausfällt: "Ich möchte noch einmal alles geben und mit dem SCM Titel gewinnen, bevor ich ein neues Kapitel beginne."

Zehnder war 2024 nach Magdeburg gewechselt, nachdem er im Trikot des ThSV Eisenach Torschützenkönig geworden war. Beim SCM erzielte er bisher in 14 Bundesliga-Spielen 52 Tore, in der Champions League kommt er auf 43 Treffer. "Manu wird uns als Spieler und als Mensch fehlen", sagte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert: "Gerne hätten wir weiter mit ihm an seiner Entwicklung gearbeitet. Nach unseren Gesprächen in den letzten Wochen kann ich seine Entscheidung jedoch gut nachvollziehen."

Erst am Dienstag hatte Magdeburgs Nationalspieler Tim Hornke bekannt gegeben, dass er seine Karriere nach der Saison beenden wird.