DHB-Duelle mit Ägypten: Kastening ersetzt Zerbe

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason muss in den ersten Länderspielen nach dem Gewinn der EM-Silbermedaille personell umplanen. Für den Rechtsaußen Lukas Zerbe von Rekordmeister THW Kiel rückt Timo Kastening von der MT Melsungen für die beiden Partien gegen Ägypten ins Aufgebot. Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mit.

Der 30 Jahre alte Kastening steht damit nach knapp einem Jahr vor seiner Nationalmannschafts-Rückkehr. Das bislang letzte Länderspiel bestritt der Linkshänder im Mai vergangenen Jahres in den EM-Qualifikationsspielen gegen die Schweiz und die Türkei.

Im Rahmen der Lehrgangswoche trifft die DHB-Auswahl zweimal vor heimischem Publikum auf Afrikameister Ägypten. Die erste Partie steigt am 19. März (18.15 Uhr) in der Dortmunder Westfalenhalle, das zweite Duell folgt drei Tage später in Bremen (22. März/15.30 Uhr/beide ProSieben). 14 Spieler des 17-köpfigen Aufgebots waren bei der Europameisterschaft zu Jahresbeginn dabei. - Das Aufgebot des DHB-Teams:

Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Lasse Ludwig (Füchse Berlin)

Feld: Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Miro Schluroff (VfL Gummersbach), Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Juri Knorr (Aalborg Handbold/Dänemark), Julian Köster (VfL Gummersbach), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Timo Kastening (MT Melsungen), Mathis Häseler (VfL Gummersbach), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)