DHB-Frauen in Heidelberg gegen Slowenien

Deutschlands Handballerinnen bestreiten ihre erstes Heimspiel nach dem umjubelten Silber-Coup bei der Weltmeisterschaft in Heidelberg. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch trifft am 8. März am Neckar im Rahmen der EM-Qualifikation auf Slowenien. Anwurf im SNP dome ist um 15.30 Uhr. Bereits vier Tage zuvor steigt das Hinspiel in Celje.

"Wir freuen uns auf die Aufgabe und nach der WM vor allem auf das Wiedersehen mit unseren Fans", sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes. "Die sportliche Aufgabe ist klar: Wir wollen weiter erfolgreich durch die Qualifikation gehen und uns für die Auslosung der kommenden Europameisterschaft in eine Top-Position bringen."

In der Quali-Gruppe hatte das DHB-Team im Oktober mit deutlichen Siegen gegen Nordmazedonien (34:18) und in Belgien (40:21) einen perfekten Start hingelegt. Nur die ersten beiden Teams der Gruppe qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde, die vom 3. bis 20. Dezember 2026 in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei ausgetragen wird. Die letzten beiden Partien finden im April statt.

Das deutsche Team hatte bei der Weltmeisterschaft vor wenigen Tagen mit Silber die erste WM-Medaille seit 2007 gewonnen. Ob Bundestrainer Gaugisch mittelfristig im Amt bleibt, ist trotz des erfolgreichen Turniers noch unklar. Der DHB-Coach, dessen Vertrag am 30. Juni 2026 ausläuft, hat einen Verbleib bis zuletzt offen gelassen.

"Mir macht es viel Spaß mit der Mannschaft. Aber über das Jahr, wie das für mich persönlich war mit den vielen Momenten, wo ich eben nicht auf der Platte war, darüber müssen wir uns unterhalten", hatte Gaugisch am Samstag im ZDF-Sportstudio gesagt, eine Verlängerung zugleich aber angedeutet: "Wir haben noch zwei, drei Dinge zu klären, werden uns zusammensetzen und das ganz unspektakulär weitermachen." Der DHB würde die Zusammenarbeit gerne fortsetzen.